İran plakalı otomobil takla attı: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Özalp-Saray karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 İran vatandaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.İHA