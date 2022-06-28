İntihar etmek için çatıya çıkan vatandaşı 'kokoreç' ile ikna etmeye çalıştılar

Antalya’da bir saat arayla ikinci kez çatıda intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. 4 katlı kolejin çatısından bahçedeki reklam panosuna atlayan şahsı ikna etmek için vatandaşların, yarım ve tam ekmek kokoreç ısmarlamak istemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Polis, defalarca uyarmasına rağmen meraklı kalabalığı ne gündüz ne de gece uzaklaştırabildi.

ASAYİŞ 28.06.2022, 11:18
İntihar etmek için çatıya çıkan vatandaşı 'kokoreç' ile ikna etmeye çalıştılar

Antalya'da Ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen Yusuf Ç. (27), öğle saatlerinde bir AVM’nin dış cephe korkuluk demirliklerinde intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen Yusuf Ç., eyleminden vazgeçti. Aynı şahıs yaklaşık 1 saat sonra bu kez, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı kenarındaki bir kolejin çatısına çıktı. 

Çatının uç noktasında yürüyen Yusuf Ç.’yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burada da tehlikeli hareketler yapan Yusuf Ç., tırmanarak binanın çatısına ulaştı. Bir süre burada da tehlikeli hareketler yapan şahıs, kolejin bahçesindeki reklam panosunun üzerine atladı. 

O anlar, izleyen vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi. Polis ekipleri ise meraklı kalabalığı defalarca uyarmak zorunda kalsa da başarılı olmadı. İtfaiye şahsın düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Her uyarının ardından vatandaşlar yeniden toplandı. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla görüntü çekerken, yakındaki bir iş yerinde olayı izleyen müşteri, Yusuf Ç.’ye eyleminden vazgeçmesi karşısında yarım kokoreç ısmarlayacağını söyledi. Yusuf Ç.’nin cevap vermemesi üzerine müşteri kokoreci tama yükseltti. 

Şahsın ikna olmaması üzerine müzakereciye haber verildi. Tehlikeye rağmen refüjde bir kişinin gazete okuyarak, arada çatıdaki şahsı izlediği görüldü.

Sürücülerin görüntü almak için trafiği yavaşlatması üzerine trafik polisleri devreye girdi. Yola yayaların çıkması, sürücülerin trafiği sıkıştırması nedeniyle yol köprülü kavşak altından kapatıldı. 

Yaklaşık 4 saat reklam panosu üzerinde tehlikeli hareketler yapmaya devam eden ve zaman zaman düşme tehlikesi geçiren Yusuf Ç., hava kararınca kolejin balkonuna geri atladı.

4. kat balkonda da tehlikeli hareketler yapmaya devam eden Yusuf Ç., gecenin ilerleyen saatlerinde eylemine son verdi.

Süprhaber

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