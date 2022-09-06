İkinci el araçlarda akıllara durgunluk veren hırsızlık: Fiyatı 80 bin liraya kadar çıkıyor

Hırsızlık ya da dolandırıcılık olaylarının bolca yaşandığı ikinci el araç pazarında son zamanlarda bir yenisi daha eklendi.

Milliyet'te yer alan habere göre, ikinci el alım-satım sitesinde gözüne kestirdikleri temiz ikinci el araçların yedek parçalarını çalan şebeke, önceden belirledikleri marka ve model araçların fiyatlarını yüksekten düşüğe doğru filtreliyor.

Ardından dolandırıcılar, ilk 10 aracın sahibi tek tek arayarak aracı beğendiklerini, ciddi alıcı olduklarını ve buluşmak istediklerini söylüyor.

Dolandırıcılar, daha önce tanıdıkları bir sanayiciye aracı götürüp 5-6 dakika içiresinde, fiyatı 80 bin liraya kadar çıkan “katalizör” parçasını söküp, yerine daha ucuz olan yan sanayi ürünü takıyor.

ÇEŞİTLİ BAHANELERLE SATIŞTAN VAZGEÇİYORLAR

Daha sonra dolandırıcılar, araç sahibi ile ciddi alıcı olduklarının altını çizerek pazarlık yapıyor, helalleştikten sonra da ertesi gün satış için noterde buluşmak üzere araç sahibine söz veriyor. Ertesi gün satış için arayan araç sahibine çeşitli bahanelerle satıştan vazgeçtiğini belirtiyor.

"EKSPERTİZE GELDİĞİNDE ORTAYA ÇIKIYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde haberlere de yansıyan katalitik konvertör hırsızlığı, araç alım satım süreçlerinde araç sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini tekrar ortaya koydu. Aracın katalitik konvertörünün çalındığı ise bazı durumlarda maalesef araç sahibi ekspertize geldiğinde ortaya çıkıyor.

FİYATI 80 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Merdiven altı tamirhanelerde aracı kontrol ettirme bahanesiyle ustaya bırakılan araçtan çalınan bu parçanın normal otomobillerde değeri 5-10 bin TL iken, lüks araçlarda 50-80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu parçanın sökülmesi ise kesme ve kaynak işlemi ise 5-6 dakika gibi çok kısa sürede gerçekleştiği için araç sahibi bunu fark etmiyor. Aracı satışa koyduktan sonra, sürücüler mutlaka kurumsal bir ekspertiz firmasında araçlarını gösterebilecekleri konusunda ısrarcı olsunlar, tamirhane tarzı yerlere araçlarını emanet edemeyeceklerini dile getirmeleri bu tarz üzücü durumlarla karşı karşıya kalmamaları açısından isabet olacaktır."

DEĞİŞTİĞİNİ FARK ETMEK MAALESEF ZAMAN ALIYOR

RS Oto Ekspertiz Başkanı Fatih Yanık konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Hırsızlık ya da dolandırıcılık olaylarının bolca yaşandığı ikinci el araç pazarında son zamanlarda karşılaştığımız katalizör hırsızlığı aslında yıllardır var olan bir problem, dikkat çekmek istediğimiz nokta şu ki, sadece bu parça değil, araçların akü, beyin, hatta jantları dahi dolandırıcılar tarafından merdiven altı bölgelerde çalınabiliyor ve sökülmesi, taşınması kolay olan bu parçaların değiştiğini fark etmek maalesef zaman alıyor.

Örneğin lüks araçların bazılarında 4 orjinal jantın bedeli 50-60 bin TL'yi bulabilirken dolandırıcılar bu jantların yerine replika jant koyabiliyor, start-stop özellikli yeni akünün yerine bitmiş bir akü koyabiliyor, hatta lastikleri bile değiştirilebiliyor. TSE ve hizmet yeterlilik belgesi olan oto ekspertiz noktaları ya da kurumsal servisler dışında araç sahiplerinin mümkün mertebe araçlarını alıcıların kontrolü maksadıyla teslim etmemelerini tavsiye ediyoruz. Kurumsal şirketlerde bu durum yaşanmayacağı gibi aracın başına gelebilecek muhtemel hasarlarda da çözüm üreteceklerdir. "