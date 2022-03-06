İki tır kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Bitlis'te iki tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan Tanrıyar köyü mevkiinde meydana geldi.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır, Bitlis-Baykan kara yolunda kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada AFAD ve jandarma ekiplerinin yardımıyla yaralı olarak kurtarılan şoförlerden biri, olay yerine çağırılan ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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