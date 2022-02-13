İğneyi çıkarırken canı acıdı diye sağlıkçılara saldırdılar

İstanbul Samatya'da bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde M.A. isimli bir kişi, acil servise girerek kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak istedi.

Hemşirenin iğneyi çıkarmasının ardından canının yandığını öne süren M.A. görevli ile tartışmaya başladı.

YAKINLARIYLA BERABER ÇALIŞANLARA SALDIRDI

M.A. hemşireye elini kaldırınca hastane çalışanları olay müdahale etti. Bu sırada M.A. ve yakınları L.K, S.G. ve A.P. hastane çalışanlarını darbederek acil girişinde bulunan camı kırdı.

4 SALDIRGAN TUTUKLANDI

İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Polis şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, 'Kasten Yaralama', 'Mala Zarar Verme', 'Tehdit-Hakaret ve Görevli Memura Mukavemet' suçlarından tutuklandı.

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