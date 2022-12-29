İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı tedbirleri kapsamında 30 Aralık’ta başlayacak denetimler 1 Ocak 2023'te sona erecek, 3 gün boyunca 81 bin 219 ekip, 490 bin 435 personel görev yapacak…

ASAYİŞ 29.12.2022, 11:25
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmelerini sağlamak amacıyla 81 il valiliğine “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

Genelge kapsamında vatandaşların yoğun olduğu turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, hava alanı, deniz limanı, metro, gar gibi alanlarda denetimler artırılacak.

Sahte alkol denetimi
Kaçak/ sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimler de sıklaştırılacak.

Özellikle kayak tesislerinin bulunduğu iller başta olmak üzere turizm merkezleri ile trafik akışının yoğunlaşacağı güzergâhlarında ilave trafik tedbirleri planlanacak.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) tarafından özellikle yılbaşı gecesi uygulama ve denetim faaliyetlerinin takibi sağlanacak.

Bakan Soylu ve ekibi sahada olacak
Ayrıca yılbaşı akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve bakanlık bürokratları sahada olacak ve alınan tedbirleri yerinde denetleyecek.

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için denetimler 30 Aralık’ta başlayacak, 1 Ocak’ta sona erecek.

490 bin 435 personel görev yapacak
Denetimlerde; Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığından olmak üzere 3 gün boyunca toplam 81 bin 219 ekip ve 490 bin 435 personel görev yapacak.

Yılbaşında vatandaşların yoğun olacağı şehir merkezleri ve metropoller, turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, hava alanı, deniz limanı, metro, gar, terminal, otobüs durağı, üniversiteler, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı misafirhane, yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahallerde alınan güvenlik tedbirleri artırılarak, bu yerlere yeteri kadar kolluk personeli ve araç-gereç görevlendirilecek.

Yasa dışı bahis oynatılmayacak
Tombala ve kumar olarak tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmaması ve suç örgütlerinin gelir kapılarından birisi olan yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesine yönelik uygulamalar artırılacak.

Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ve Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında son zamanlarda yoğun talep gören tren hatlarında ilave güvenlik tedbirleri planlanırken; bu çerçevede vatandaşların ve turizm maksadıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak.

Sıkı kimlik kontrolü yapılacak
Genelge kapsamında; kaçak/sahte alkol üretimi, dağıtımı, satışına yönelik denetimler artırılacak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak.

Günlük kiralanan yerler başta olmak üzere tüm alanlarda Kimlik Bildirme Kanununun titizlikle uygulanmasına önem verilecek, otel ve konaklama tesisleri ile ilgili gerekli tedbirler alınacak.

Yılbaşı tedbirlerine ilişkin, şok asayiş uygulamalarıyla güvenlik tedbirleri sıkılaştırılacak, ekonomik/stratejik/sembolik önemi haiz tesislerde meydana gelebilecek her türlü saldırı, sabotaj ve eylemlere karşı güvenlik tedbirlerinin artırılacak.

Trafik terbirleri
Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; yeni yıla girileceği esnada vatandaşların toplanarak kutlama yapabileceği mekân/alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak, meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı vatandaşlar bilgilendirilecek ve önleyici devriye ekipleri görevlendirilecek.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla; şehir içi ve şehir dışı kara yollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği alanlar/güzergâhlar ile yaya hareketliliğinin oluşacağı noktalarda trafik tedbirleri yoğunlaştırılacak.

Alkol denetimine ağırlık verilecek
Şehirlerarası otobüs terminallerinde, ara duraklarda ve kara yolu güzergâhları üzerinde yapılan denetimlerde otobüslerin takograf, kış lastiği, ışık donanımı ve diğer teknik donanımlarına bakılacak.

Yılbaşı gecesi saat 24.00’ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilerek denetimlerde mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak.

Alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda araçların trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak ve araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahısların mahallinden temin edilecek ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.

Kayak tesislerinde ilave trafik tedbirleri
Özellikle kayak tesislerinin bulunduğu iller başta olmak üzere (Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz ve Erzurum-Palandöken) turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak, bu illerin güzergâhlarında ilave trafik tedbirleri planlanacak.

Yılbaşı tatilini konaklama tesislerinde geçirmek isteyen vatandaşların bu tesislere gidiş-dönüş saatlerinde şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda trafik yoğunluğu oluşturması ihtimaline karşı her türlü tedbirler alınacak.

Kaçak göçmen geçemeyecek
Düzensiz göç/göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla; pasaport/pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancılara yönelik kontroller sıklaştırılacak.

Denize kıyısı olan illerde başta Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı ve etkin tedbirler sürdürülecek.

Ensonhaber

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