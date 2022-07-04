İçişleri Bakanlığı açıkladı Suriyeliler için Kurban Bayramı kararı!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan son dakika açıklamalar geldi. Kurban Bayramı'nda Suriye'ye bayramlaşmaya gidenlerin geri Türkiye'ye gelişlerine izin verilmeyecek. İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ için de suç duyurusunda bulundu.

ASAYİŞ 04.07.2022, 16:25
İçişleri Bakanlığı açıkladı Suriyeliler için Kurban Bayramı kararı!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. Toplantıda, Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Çataklı, ''Özdağ'ın söylemleri iç savaş çağrısıdır'' dedi. 

Bayramlaşmaya giden geri alınmayacak
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler her bayram sınır ötesi bayramlaşma için yollara düşüyorlardı. Kamuoyundaki tepkiler sonrasında Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmaya gidenler bir daha geri alınmamıştı. Bu Kurban Bayramı'nda da bakanlık aynı kararı devam ettirecek. İsmail Çatak şu bilgiyi verdi:

*"Suriyeliler, bayram izni kapsamında ülkelerine gidip geri gelemezler. Yoksa gönüllü geri dönüş açık, isteyen geçici koruma altındaki Suriyeliler, ülkelerine geri dönebilirler ancak bayram izninde gidip geri dönüş söz konusu değil." 

Ümit Özdağ'a suç duyurusu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "sığınmacılar nedeniyle Türkiye'de iç savaş çıkacağı" iddialarının hatırlatılması üzerine Çataklı, "Bunun çok açık bir iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu değerlendiriyoruz ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

- Organize suçlarla mücadele
Haziranda 24 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit" suçlarını işleyen 9 organize suç örgütünün belirlendiğini söyleyen Çataklı, "Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, aynı zamanda kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 26 suç grubunu belirledik. Bu kapsamda 1 Temmuz'da Tümor adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirdik ve toplam 284 şüpheli hakkında il cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gözaltı kararları verildi. Operasyonlar neticesinde 220 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 64 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edilmektedir." dedi.

Çataklı, Ankara merkezli 29 ilde 28 Haziran'da 3 farklı suç örgütüne yönelik eş zamanlı Demir Yumruk Operasyonu'nu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

- Terörle mücadele
Terörle mücadeleye yönelik operasyonların kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti:

"Haziranda içeriğinde ilkbahar/yaz ve Eren Abluka'nın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak 1421 operasyon yapılmıştır.

Bu operasyonlarda aralarında biri liste dışı, biri gri, 2'si turuncu, 2'si mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca haziran içerisinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 405'i tutuklanmıştır. Tüm terör operasyonları neticesinde haziranda 93 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir, 59 silah, 21 mayın/EYP, 122 el bombası, 580 kilogram patlayıcı madde, 7 bin 893 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bunun yanı sıra haziranda toplam 16 terör eylemi engellenmiştir."

İnternethaber

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