İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi

Sabah saatlerinde Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı.

Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses ve yanındaki 2 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

İHA'nın haberine göre Tatlıses'i kurtarmak için ekipler büyük bir çaba gösterdi.

Bilinci açık

Araç içerisinde mahsur kalan Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenildi.

Ünlü sanatçının, “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız.” dediği kaydedildi.

Sağlık durumu iyi

Gelen son bilgilere göre uzun uğraşlar sonucu Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine ilk koşan evlatlıktan reddettiği oğlu oldu

Öte yandan İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kaza sonrası olay yerine ilk koşan isimlerden biri Ahmet Tatlıses oldu.

Ünlü şarkıcının, oğluyla yaşadığı sorunlar nedeniyle Ahmet Tatlıses'i evlatlıktan reddettiği biliniyordu.

Oğlu İdo da hemen önünde seyrediyordu

Bu arada İbrahim Taltlıses’in akşam saatlerinde Yalıkavak'ta sahneye çıkacağı restorana giderken kazanın yaşandığı ifade edildi.

Kaza sırasında İdo Tatlıses’in de cipiyle minibüsün önünde ilerlediği bildirildi.

Ayrıca türkücünün kızı Dilan Çıtak'ın da kaza yerine giderek kurtarma çalışmalarını takip ettiği belirtildi.