Hurdacılar sitesinde korkutan yangın

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Hurdacılar Sitesi B-Blok'ta meydana geldi. Serkan Seven’e ait hurda işletmesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, tahmini 10-15 ton civarı hurda malzeme yandı.