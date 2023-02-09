Hatay Cezaevinde firar girişiminde bulunan 3 hükümlü hayatını kaybetti

Hatay T Tipi Kapalı Cezaevinde bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun, yangın çıkararak firar girişiminde bulunduğu olayda, yaralanan 12 hükümlüden 3'ü öldü.

ASAYİŞ 09.02.2023, 09:42
Hatay Cezaevinde firar girişiminde bulunan 3 hükümlü hayatını kaybetti

Büyük depremde 4'üncü güne girildi...

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Can kayıplarının giderek arttığı afette, arama-kurtarma ekipleri ilerleyen saatlere rağmen mücadelesinden bir an olsun vazgeçmedi.

75'inci saate dahi yaşanan mucizevi kurtuluşlar, depremzedelere, ekiplere ve milyonlara derin nefes aldırdı.

Mahkumlar firar girişiminde bulundu
Tüm Türkiye yaşanan büyük afete kilitlenirken, depremin vurduğu Hatay'da yeni bir hareketlilik başladı.

Kentteki T Tipi Kapalı Cezaevinde mahkumlar, yangın çıkararak firar girişiminde bulundu.

12 yaralıdan 3'ü öldü
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan basın açıklamasında, mevzuat çerçevesinde gerekli müdahale yapıldığı ve çıkan olaylarda 12 hükümlü ve tutuklunun yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 hükümlü ve tutuklunun ise hayatını kaybettiği belirtildi.

"Tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak için müdahale yapılmıştır"

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunması ve ardından yangın çıkarması nedeniyle; firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumunun tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahale yapılmıştır.

Müdahale sonucunda firar girişimi engellenmiş, yangın söndürülmüş tutuklu ve hükümlülerin güvenliği sağlanmıştır. Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ü vefat etmiştir. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer asılsız ithamlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu olaylar neticesinde ceza infaz kurumunun hükümlü ve tutuklular tarafından kullanılamaz halde tahrip edilmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevki sağlanmıştır.

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Ensonhaber

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