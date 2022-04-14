Hakkari polisi bir araçta 241 kilo eroin ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Hakkâri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan 2022 tarihinde Yüksekova

ilçesinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği Işık'ın da katıldığı aramada toplam; 241 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Araç ve eroine el konulurken, olay ile ilgili 1 şahıs hakkında gerekli tahkikat başlatıldı.