Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Hakkari'nin Yüksekova Akpınar köyünde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yüksekova Akpınar köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi.Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam.Tebrikler Hakkari."
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