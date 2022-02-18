Hakkari'de elektrik sayacı taramasında kavga!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sayaç taraması için Dilekli köyüne giden VEDAŞ ekipleri ile köylüler arasında gerginlik yaşandı. Arbedede 3 görevli yaralandı, jandarma ekiplerince 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Dilekli köyünde meydana geldi. Aşırı yüklenme nedeniyle yaşanan trafo arızaları ile kaçak elektriği önlemek için sayaç taraması yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri ile köylüler arasında gerginlik çıktı. Arbedede taş ve sopalar kullanıldı, 3 görevli hafif yaralandı. Jandarmanın müdahale ettiği olayın ardından 6 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, köy ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. DHA
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