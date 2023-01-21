Hakkari'de 83 personelle okul çevreleri denetlendi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 19 Ocak 2023 Perşembe günü ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul ve Çevreleri Denetim Uygulaması’ gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Okul ve çevreleri denetim uygulaması bünyesinde 33 ekip ve 83 personel tarafından denetim yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan uygulamada 99 okul çevresi, 62 iş yeri, 8 metruk bina, 9 park bahçe denetimi yapılmış, 303 şahıs sorgulanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.iha