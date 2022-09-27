Gürpınar’da 700 bağ ot yandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında 700 bağ ot yanarak kül oldu.

ASAYİŞ 27.09.2022, 16:24
Gürpınar’da 700 bağ ot yandı

Edinilen bilgiye göre yangın, ikindi saatlerinde ilçeye bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Demir isimli vatandaşa ait 700 bağ ot yığınında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, diğer ot yığınları ile evlere sıçramadan söndürüldü.İHA

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