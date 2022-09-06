Gürpınar’da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

ASAYİŞ 06.09.2022, 18:23
Gürpınar’da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu Gürpınar ilçesinde ikamet eden Y.B. isimli şahsa ait ikametin eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada, 2 adet çuval içerisinde gizlenmiş vaziyette 17 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda olay şüphelisi gözaltına alınmış olup, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mevkilere sevk edilmiştir. Suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir” denildi.İHA

Yorumlar (0)
21
açık
Günün Anketi Tümü
Namaz Vakti 06 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 5 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Galatasaray 5 10
8. Trabzonspor 5 10
9. Kayserispor 5 6
10. Antalyaspor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Kasımpaşa 5 6
13. Alanyaspor 5 5
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 9
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Manisa Futbol Kulübü 3 6
9. Rizespor 3 5
10. Samsunspor 4 5
11. Gençlerbirliği 4 5
12. Göztepe 4 5
13. Adanaspor 4 4
14. Tuzlaspor 4 4
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1