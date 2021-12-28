Göçmen kaçakçılarına 12 yıl 6'şar ay hapis cezası

Van’da 5 Temmuz 2021 günü saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarda, Tuşba ilçesi Yeşilsu-Halkalı mahalleleri sahil kesimi açıklarında tekne dolaştığı ve göçmen kaçakçılığı yapılabileceği ihbarı alınması üzerine ekipler harekete geçmişti. 6 Temmuz 2021 günü saat 00.45 sıralarında, Çarpanak Adası’na 8 deniz mili mesafede ve açıkta bir tekne tespit edilmişti. Anons ile durdurulan F.A. adına kayıtlı olduğu tespit edilen balıkçı teknesinde bot timi personelince arama yapılmış, tekne içerisinde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen ve kimlik belgeleri bulunmayan 90 Afganistan uyruklu mağdur göçmen tespit edilmişti. Şüpheliler Ş.A. ve yardımcısı olduğu tespit edilen Y.T. isimli şahıs, göçmenlerle beraber yakalanmıştı.

Mağdur göçmenler ifadelerinde, İran ülkesinden Türkiye’ye kaçak yollarla geldiklerini, Türkiye sınırından kendilerini yüzü maskeli şahısların araçlara bindirerek Van iline getirdiklerini ifade ederek, dağda bir gece kaldıktan sonra transit bir araç ile yakalandıkları teknenin yanına getirilerek tekneye bindirildiklerini beyan ettiler. Teknede yakalanan iki kaçakçının kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden göçmenler, sürekli telefonla görüşerek, ‘polis, asker var mı’ diye sorduklarını dile getirdiklerini belirtti.

Tüm dosya kapsamı incelendiğinde 6 Temmuz 2021 tarihinde şüpheliler Ş.A. ve Y.T.’nin sevk ve idaresinde olan Cenktur isimli tekne ile İran Devleti’nden Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan sadece 90 mağdur göçmenin faili meçhul suç ortakları ile birlikte planlı bir şekilde tekneye alındığına da yer verilen bilgiler doğrultusunda Van 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıklar Y.T. ve Ş.A.'ya ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve toplamda 100 bin TL adli para cezası verildi.iha