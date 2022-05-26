Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde canlı bomba etkisiz hale getirildi

Gaziantep'te hareketli anlar...

İl Emniyet Müdürlüğü önüne gelen bir şahıs, üzerinde bomba olduğunu iddia ederek polisleri harekete geçirdi.

Polisler müdahale etti

İhtarlara rağmen bölgeden uzaklaşmayan ve 'Lailahe illallah' diyen şahıs, polisler tarafından vuruldu.

Bomba imha ekipleri bölgede

Şahsın üzerinde bomba olup olmadığı kontrol ediliyor.

İHA'nın haberine göre olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.

Ensonhaber