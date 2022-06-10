Freni boşalan kamyon uçuruma yuvarlandı; o anlar kamerada

Olay, bugün öğle saatlerinde Çukurca ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Üzümlü köyündeki Şeytepe mevkisinde meydana geldi. Yol yapım inşaatında çalışan kamyon iddaya göre freni boşalınca kontrolden çıktı.

Şöförün son anda kendini dışarıya attığı kamyon, 700 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan kamyon demir yığını haline dönüşürken, sürücü ise kazadan hafif sıyrıklarla atlattı. Olay anı ise cep telefon kamerasına saniye saniye görüntülendi. (DHA)