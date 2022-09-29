Feci kazada 4 kişilik aile yok oldu! 50 metreden şarampole uçtular...
Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen kazada; 32 yaşındaki Mehmet Güngörmüş'ün kullandığı otomobil 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Korkunç kazada Mehmet Güngörmüş ile birlikte eşi Emine (27), oğulları İnayet (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Mehmet Güngörmüş yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yomra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan karı- koca ve 2 çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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