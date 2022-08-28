Feci kaza! TIR’a arkadan çarpan otomobilde bir aile yok oldu: 4 ölü 1 yaralı!
Ankara'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybederken, anne ve babası hayatını kaybeden araçtaki çocuk ise ağır yaralandı.
Kaza, Ankara Çevre Yolu'nun Samsun bağlantı kavşağında meydana geldi. Fatih Ayyıldız'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOCUK AĞIR YARALANDI
Kazada, sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı.
Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Miraç Aytaç Ayyıldız ise ambulansla Mamak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından tır şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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