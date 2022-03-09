Esenyurt'ta feci ölüm!
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde köprüden atlayarak intihar eden kızın üzerinden seyir halindeki 5 araç geçti.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan tüyler ürperten olayda Rojad Yürek adlı kişi köprü üzerinden bağlantı yoluna atladı. Üstünden 5 araç geçen Yürek, feci şekilde hayatını kaybetti.
ARAÇLAR DURAMADI
Rojad Yürek adlı kişi, saat 23.30 sularında Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nden TEM Otoyolu bağlantı yoluna atladı. Bu sırada seyir halindeki 5 araç duramayarak Yürek'e çarpıp, üzerinden geçti.
ÇARPMALAR SONUCU 200 METRE SÜRÜKLENDİ
Yürek, araçların çarpması sonucu yaklaşık 200 metre sürüklendi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenyurt’ta kan donduran intihar! Köprüden atladı, arabalar üzerinden geçti
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Rojad Yürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekipleri, Yürek'in atladığı Balıkyolu Köprüsü'nde ve yolda uzun süre çalışma yaptı.
Polis ekipleri ise yolda önlem alarak ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu sırada TEM bağlantı yolunda araç kuyrukları oluştu. Yürek'in cenazesi incelemelerin ardından ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçların kaldırılarak, yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.
Öte yandan, Yürek'e çarpan araçların sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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