Erciş’te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu
Van’ın Erciş ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan sel sonucu 15 küçükbaş hayvan telef olurken, çok sayıda ahır ve samanlık ise sular altında kaldı.
Mehmetbeyoğlu, şiddetli yağış nedeniyle 13 mahallede taşkın meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız bulunmuyor. Şu ana kadar bize bildirilen hayvanların telef olduğudur. Belediyemize ait ekiplerimiz, sağanak yağışın etkili olduğu köylerde çalışmalara başladı" dedi.
Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri, sel felaketi yaşanan mahallelerde çalışma başlattı. Kuvvetli yağmur sonrası yaşanan sel felaketinin oluşturduğu hasarın ise tespit edileceği bildirildi.
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