Erçek Gölü'nde şişme botla mahsur kalan kişi kurtarıldı
Van'da bir kişi şişme botla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kalınca polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Erçek Gölü’nde meydana geldi. Gezinti amaçlı şişme bot ile göle açılan Ü.O. isimli şahsın uzun süre geri dönemediği ihbarını alan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, 112 Sağlık görevlileri ve Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.
Gölde yapılan arama-kurtarma çalışmalarında; Ü.O. gölden 500 metre açıkta rüzgarla sürüklenmiş olan 2,5 metre uzunluğundaki şişme lastik bot içerisinde bulundu. Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından arama-kurtarma botuna alınan Ü.O. yapılan sağlık kontrolünde hipotermiye girmek üzere olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından kıyıya getirilerek 112 Sağlık görevlilerine teslim edildi.iha
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