Elazığ'da 82 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Elazığ'da henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı 82 ortaokul öğrencisi rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, öğrencilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleriyle görülmeye başladı.
Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İlk olarak 50 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Daha sonra rahatsızlığın etki gösterdiği 32 öğrenci daha hastaneye kaldırıldı.
Valilik Açıklama Yaptı
Valilik tarafından yapılan açıklamada ise "İlimiz merkezinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda, gaz zehirlenmesi ihbarı alınması üzerine, Sağlık, AFAD ve emniyet ekibi ile birlikte Doğalgaz dağıtım şirketi personelleri süratle okula intikal etmiş olup ilgili birimlerce yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilememiştir.
70 öğrencimiz, boğazlarında yanma şikayeti üzerine ilgili sağlık kuruluşlarına süratle sevk edilmiştir. Sağlık kuruluşlarımızda ilk muayeneleri gerçekleştirilen öğrencilerimizde herhangi bir gaz veya gıda zehirlenmesi teşhisi konulmamış olup öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır.
Kontrolleri tamamlanan öğrencilerimiz ailelerine teslim edilmiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin ve okul personelimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir" denilmişti.
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