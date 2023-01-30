El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

Park halindeyken hareket ettiği iddia edilen minibüs, sokakta asker eğlencesi düzenleyen gruba çarptı. Ortalığın bir anda karıştığı kazada 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 30.01.2023, 10:47
El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Gazel Sokak'ta iddiaya göre, içinde sürücüsü olmayan 34 FRY 275 plakalı minibüs, park halindeyken bir anda hareket ederek yokuş aşağı ilerlemeye başladı.

Araç, saat 19.30 sıralarında izinden gelen asker için davul zurna ile halay çeken grubun arasına girdi.

Çekmeköy'de minibüs asker eğlencesindekilere çarptı

Park halindeki araçlara çarparak durabildi
Minibüs, park halindeki araçlara vurarak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, minibüsün altında kalan kişileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Çekmeköy'de minibüs asker eğlencesindekilere çarptı

1 ölü, 5 yaralı
Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazada Sezai Yıldız, 16 yaşındaki B.T, Cenk Caner Kemer (28), K.S. (13), Yasin Yıldırım (19) ve Can Pusa yaralandı.

Yaralılardan 55 yaşındaki Sezai Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çekmeköy'de minibüs asker eğlencesindekilere çarptı

'Araç kendi kendine hareket etti' 
Minibüsün sürücüsü Metehan Yılmaz ise gözaltına alındı.

Yılmaz, polise verdiği ifadede, asker eğlencesi için aracıyla sokağa geldiğini, aracını park ettikten sonra vitese takıp el frenini çektiğini, eğlenceye katıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra ise aracın yokuş aşağı hareket etmeye başladığını söylediği öğrenildi.

Asker eğlencesini düzenlediği belirlenen Şehabettin Karaduman'a ise gerekli idari yaptırımlar uygulandı.Çekmeköy'de minibüs asker eğlencesindekilere çarptı

Çarpma anı kamerada 
Öte yandan kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ayrıca kazadan sonra yaşanan arbede ve yerde yatan yaralılar da başka bir cep telefonu kaydına yansıdı.

"Araba bir anda nasıl oluyorsa..."
Olayı görenlerden Musa Yıldırım, “Yukardan aşağı araba bir anda freni boşalmış, yokuş aşağı inerken burada halay çeken milletin içine daldı. Aşağıda 3 arabaya vurdu durdu. 1 kişi öldü, 3 de yaralımız var. İzinli asker eğlencesi vardı. Şahıs eğlenceye geliyor, yukarıya aracını park ediyor. Araba bir anda nasıl oluyorsa, harekete geçiyor burada milleti eziyor.” şeklinde anlattı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Ensonhaber

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