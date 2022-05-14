Dur ihtarına uymayan minibüste 6 düzensiz göçmen yakalandı
Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan minibüste 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine Volkswagen marka aracı durdurmak istedi. Jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayan minibüs, yapılan takip sonucu ilçe merkezinde bir evin duvarına çarparak durdu. Yapılan kontrollerde minibüs içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.
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