Düğün dönüşü korkunç kaza! Aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde D-817 karayolu sanayi sitesi mevkiinde meydana gelen olayda bir düğüne katılan aynı aileden 7 kişi, bindikleri 2 otomobil ile Payas ilçesine dönüşe geçti.

TIR, KONTROLSÜZ ŞEKİLDE YOLA ÇIKTI

Halil A. (65) ve Hakan A. (40)'nın idaresindeki otomobil sanayi sitesi mevkiine yaklaştıkları sırada bölgede bulunan bir tesisten ana yola kontrolsüzce bir tır çıktı. Halil A.'nın kullandığı otomobil tıra çarpmamak için refüjden karşı şeride geçip takla atarak durabildi. Hakan A.'nın kullandığı otomobil ise tıra arkadan çarptı.

2 ÖLÜ 5 YARALI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Meydana gelen kazada; Fatma Aksan (75) Canset Kaya (62) hayatını kaybederken Halil A. (65), Nuray A. (60), Hakan A. (40), Taciye A. (33) ve Hatice A. (30) yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.İHA