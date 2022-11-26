Devlet Hastanesi'nde skandal olay! Bir yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı. Yaklaşık bir yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan 25 yaşındaki A.Ö.'nün sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda 81 puan alarak çocuk doktoru olduğunu söyleyen A.Ö.'nün tıpla ilgili birçok konuda çelişkili cevapları üzerine şüphelenen doktorların haber vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada A.Ö.'nün lise mezunu olduğu öğrenildi.

ASAYİŞ 26.11.2022, 09:48
Devlet Hastanesi'nde skandal olay! Bir yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan A.Ö., sözde meslektaşlarına eylül ayında yapılan TUS’ta 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söyledi.

Çocuk doktoru olarak kaşeler bastıran A.Ö.'nün durumundan şüphelenen hastanedeki doktorlar, kendisine tıpla ilgili çeşitli sorular yöneltti. Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen A.Ö., sorulara çelişkili yanıtlar verince, tatmin olmayan doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti. Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, A.Ö.'nün şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.

EVİNDE SAHTE DİPLOMALAR BULUNDU
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri A.Ö.'yü gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi. A.Ö.'nün sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğrafları da paylaştığı görüldü.

TUTUKLANDI
A.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülürken, polis, şüphelinin evinde bulunan 3 poşet dolusu belgeleri de savcılığa teslim etti. Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.Ö., tutuklandı.

AİLESİNE DE DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ
A.Ö.'nün yapılan incelemesinde lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Ailesine de İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü belirterek, yıllarca İstanbul'da kaldığı ve çeşitli işlerde çalıştığı öğrenilen A.Ö.'nün geçen yıl ailesinin yaşadığı Çerkezköy'e döndüğü öğrenildi. A.Ö.'nün tıp eğitimini tamamladığını ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği kaydedildi. (DHA)

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