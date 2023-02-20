Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı

Asrın felaketinde 14'üncü güne girildi.

Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen depremde binlerce insan hayatını kaybetti.

Çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan büyük felaketin ardından Türkiye tek yürek olarak afetle mücadele etmeye başladı.

Yurdun dört bir yanından gönüllüler harekete geçerek afet bölgesine akın etti. Burada depremzedelerin yaraları sarılırken, ortaya duygu dolu görüntüler çıktı.

Provokatörler iş başında

Öte yandan bu zorlu günleri fırsat bilenler de oldu.

Deprem felaketinin ardından sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımlar başladı.

Tek tek tespit edildiler

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu bildirildi.

Yürütülen çalışmaya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

"775 hesap yöneticisi tespit edildi"

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 441 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 129 şahıs gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmıştır.

15 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulan 76 oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik internet sitesinin kapatılmasının sağlandığı bildirilen açıklamada, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek, cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bildirildi.

Ensonhaber