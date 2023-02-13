Deprem bölgesinde vefat eden 43 Vanlı toprağa verildi

Van Valiliği, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle Van’dan deprem bölgesine resmî kurumlar, STK ve AFAD gönüllülerinden gönderilen araç, personel ve malzeme durumlarıyla ilgili bilgi paylaşımı yaptı.

Van’daki resmi kurumlarından 2 bin 112 personel ve STK’lardan 657 gönüllü olmak üzere toplam 2 bin 769 kişinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edilen açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı’ndan Korucu Yerel Destek Ekibinden bin 14 güvenlik korucusu, 293 rütbeli personel ve Asayiş Kolordu Komutanlığından 4 personel olmak üzere toplam bin 311 personel deprem bölgesine ulaşmıştır. (Afet bölgesinde STK dahil toplam personel sayısı 4080 kişidir). İlimizden (dış ilçeler dahil) afet bölgesine 189 kamyon, 89 tır, 3 tanker, 148 Pick-up olmak üzere toplam 429 araçlık muhtelif gıda, giyim, battaniye, nevresim takımı ve temizlik malzemesi gönderilmiştir.

Malatya iline 323 araç, Adıyaman iline 37 araç, Hatay iline 30 araç, Kahramanmaraş iline 25 araç, Gaziantep iline 12 araç ve Diyarbakır iline 2 araç gönderilmiştir. Van AFAD Lojistik Deposundan deprem bölgesinde bulunan Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Adana illerine 2 bin 28 ısıtıcı, bin 474 adet çadır, 6 bin 177 battaniye, 3 bin 950 adet yatak, 7 bin 514 adet çarşaf ve yatak seti sevk edilmiştir.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kurumlarımızdan 172 kamyon, 6 loder, 27 ekskavatör, 66 otobüs, 106 Pick-up, 6 akaryakıt tankeri, 4 su tankeri, 130 minibüs, 1 itfaiye aracı, 26 ambulans, 1 basınçlı araç, 1 vidanjör, 18 JCB kepçe, 2 kurtarma aracı, 8 tır, 52 çekici tır ve 19 vinçten oluşan 645 iş makinası, 1 helikopter ve 209 hizmet aracı olmak üzere toplam 855 araç; 28 adet jeneratör ve 24 adet delici-kırıcıdan oluşan toplam 52 adet teknik malzeme, deprem bölgesindeki illerimize ulaştırılmıştır.

Deprem bölgesinden kendi imkanı ile ilimizdeki sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayısı 319, ambulans ile gelen yaralı sayısı 13, toplam başvuru sayısı 332 kişidir. Tedavisi tamamlanan 310 kişi taburcu edilmiştir. 22 kişinin tedavisi ise halen devam etmektedir. Deprem bölgesinden vefat ederek ilimize gelen 43 kişinin defin işlemleri gerçekleştirilmiştir. Deprem bölgelerinden ilimize konaklama için gelen afetzedelere ayrılan yatak kapasitemiz 10 bin 861, konaklama yerlerine yerleştirilen kişi sayısı 2 bin 86, kendi imkanlarıyla yerleşenlerin sayısı 5 bin 672, kalan boş yatak sayımız 8 bin 776 kişidir” denildi.İHA