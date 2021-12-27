Cebinde el bombası taşıyan şahıs korku dolu anlar yaşattı
Moskova'da bir AVM'de cebinde el bombası taşıyan saldırgan paniğe sebep oldu. Polisin üst araması yaptığı sırada cebindeki el bombası fark edilen şahıs polisten kaçmaya çalıştı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da akşam saatlerinde bir kişi Metropolis isimli alışveriş merkezine girerek mağazaları dolaştı. Bir mağazaya girdikten sonra şüpheli hareketlerde bulunan kişi, güvenlik görevlileri tarafından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle güvenlik odasına götürüldü. Polis tarafından üstü aranmak istenen şahıs, cebindeki el bombasını çıkararak polisi ve görevlileri tehdit etti. Güvenlik görevlileri ve polisler, el bombasını görünce büyük bir panikle odadan kaçtı. Güvenlik odasından çıkan el bombalı şahsı görenler ise, hızla AVM'yi terk etmek için panik ve korkuyla çıkışlara doğru koştu.
AVM'de büyük bir panik oluşturan el bombalı şahıs, panik havasını fırsat bilerek hızlıca AVM'den dışarıya çıkarak bölgeden uzaklaştı. Moskova polisi, yaşanan olay üzerine AVM içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, terör saldırısı şüphesi üzerine bomba imha ekiplerinin AVM içerisinde arama yaptığı ve AVM'nin tamamen boşaltıldığı belirtildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şahsın hırsızlık yaptığı şüphesiyle güvenlik odasına alındığını üst araması sırasında el bombası ile saldırı girişiminde bulunduğu doğrulanarak, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın kimliğini tespit çalışmaları devam ediyor.İHA
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