Çatak’ta kafes avcılığı yapan 1 kişi jandarmaya takıldı
Van'ın Çatak ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, avladığı 10 kınalı keklikle birlikte jandarmaya takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çatak Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile birlikte kaçak avcılara yönelik arazide ortaklaşa arazide ortak çalışma yaptı.
Yapılan faaliyet sırasında kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlenirken, 10 Kınalı Kekliğe, kafes ve tuzaklama malzemelerine el konuldu. Şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatak Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı personeline destekleri için çok teşekkür ettiler.İHA
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