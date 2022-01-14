Çaresiz kalan köpek İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Özalp ilçesinde kafası demir korkuluklara sıkışan köpek Van Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor.
Cumhuriyet Mahallesi’nde soğuktan korunmak için girmek istediği deponun demir korkuluklarına kafası sıkışan köpek için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri seferber oldu.
Demir korkuluklar kesilerek kurtarılan köpek, veterinere teslim edildi.
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