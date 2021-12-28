Cani babanın engelli çocuğuna yaptığı şiddet kameralara yansıdı

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde yaşandı.

ENGELLİ ÇOCUĞUNU TEKMELEDİ

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yer alan Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, buradan çıkarken engelli çocuğunu tekmeledi. O sırada çevrede bulunan vatandaşların tepkisi ile karşılaşan acımasız baba daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Şahsın, engelli çocuğunu tekmelediği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

'KENDİNİ NEDEN YERE ATIYORSUN'

Öte yandan, babanın engelli çocuğuna uyguladığı şiddeti gören ve karakola giderek durum hakkında şikayetçi olan bir vatandaş ise, "Arabada bir tane daha çocuğu vardı, Onun yanı sıra, 'kendini neden yere atıyorsun' diye darp ediyor. Biz tepkimizi gösterdiğimiz zaman da 'kızım kalksana, yavrucuğum' demeye başladı. Bu iki yüzlülüktür. Sen o çocuğun sırtından geçiniyorsun. Yazık günah sen bir babasın ve duyarsız kalamazsın" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR OLARAK HEPİMİZ ONDAN ŞİKAYETÇİYİZ"

Aynı şekilde karakola giderek şikayetçi olan diğer bir vatandaş da, "Sağlık ocağına girdiğimiz sırada engelli olan çocuk yere düştü babası da onu tekmeledi. Biz de vatandaşlar olarak hepimiz ondan şikayetçiyiz ve şikayetimizin de sonuna kadar arkasındayız" dedi.İHA

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