Camide plastik kelepçeli gözaltı: İsrail'den Mescid-i Aksa'ya bombalı saldırı

Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da İsrail güçleri tarafından saldırı düzenlendi. İsrail güçleri camide saldırıya karşı müdahale eden Filistinlileri yere yatırarak darp etti. 150 Filistinli yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin taş atmasının ardından çıkan olaylar devam ediyor.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı. Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren bir video paylaştı.

EN AZ 150 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle şu ana kadar en az 150 Filistinli yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.