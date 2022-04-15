Çalınan 300 bin TL’lik malzeme sahibine teslim edildi
Van’ın Tuşba ilçesindeki bir iş yerinden çalınan 300 bin TL değerindeki malzemeler sahibine teslim edilirken, olayla ilgili bir kişi de tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Tuşba ilçesinde bir iş yerinden 300 bin TL değerinde inşaat yapı malzemesi çalınması olayı ile ilgili Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucunda; hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edilen 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. ‘Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi’ suçundan 2 şahsa adli işlem yapılmış, ele geçirilen malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edilmiştir” denildi.
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