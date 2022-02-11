Çaldığı malzemeleri sahibine satmaya çalışırken tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, ilçede bulunan bir iş yerinin deposundan hırdavat malzemelerinin çalınması olayı ile ilgili olarak; şüpheli şahıs çaldığı malzemeleri hırsızlık yapılan deponun sahibine satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 13 ayrı dosyadan kaydı bulunan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.İHA