Büyükçekmece’de mahallede başlayıp hastanede biten kavga kanlı bitti

Olay, geçen günlerde Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde meydana geldi.

ÖFKEDEN GÖZLERİ DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, okulda kavga eden kız çocuklarından birinin yakınları İnci Sokak'ta oturan diğer kızın apartmanının önüne geldi. Binada oturan Ahmet G. ve oğlu Taha G., olayın büyümesini önlemek amacıyla, binanın önüne gelen grubu yatıştırmak istedi.

Fakat öfkeli kalabalık Ahmet G. ve oğlu Taha G.'ye saldırarak onları darp etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya karışan tarafları ayırırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

BACAĞINDAN VURDU

Kavganın ardından öfkesi dinmeyen grup hastaneye geldi. O sırada durumu haber alıp hastaneye gelen yaralı yakınları, öfkeli grubun saldırısına uğradı.İHA

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