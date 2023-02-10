Büyük deprem felaketi onların umurunda bile değil... Yağmacıları tek tek karşısına dizdi!
Türkiye, depreme ağlarken bir yandan da yağmacılarla mücadele etmeye çalışıyor. Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde Hatay'ın merkezinde İskenderun'da Kahramanmaraş'ta birçok ayrı yerde yağma ihbarları geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL kararının Meclis'ten geçmesinden sonra bu olaylara direkt olarak müdahale edileceğini belirtmişti. Ortaya çıkan yeni video sosyal medyada gündem oldu.
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.5'lik iki şiddetli depremin ardından Türkiye genelinde milli yas ilan edildi. Tüm Türkiye hatta dünya depremzedeler için seferber olmuşken bazı kendini bilmez yağmacıların yaptıkları yayılmaya devam ediyor. Hatay'da çekilen videoda yağmacılar böyle yakalandı.
Gazeteci Cüneyt Özdemir de dünkü yayınında Hatay'daki yağmacılara isyan edip 'Adamın arabasının aküsünü çalmışlar bunlar var ya bunlar sırtlan! Bunlar insan olamaz' ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu videodaki diyaloglar da şöyle:
'Ne çaldın oğlum sen? Allah belanızı versin sizin, dik durun. Saklanmayın. Depremde yağma yaparken saklandınız mı? Vatan hainleri, siz vatan hainisiniz!'
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