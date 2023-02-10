Büyük deprem felaketi onların umurunda bile değil... Yağmacıları tek tek karşısına dizdi!

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.5'lik iki şiddetli depremin ardından Türkiye genelinde milli yas ilan edildi. Tüm Türkiye hatta dünya depremzedeler için seferber olmuşken bazı kendini bilmez yağmacıların yaptıkları yayılmaya devam ediyor. Hatay'da çekilen videoda yağmacılar böyle yakalandı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir de dünkü yayınında Hatay'daki yağmacılara isyan edip 'Adamın arabasının aküsünü çalmışlar bunlar var ya bunlar sırtlan! Bunlar insan olamaz' ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu videodaki diyaloglar da şöyle:

'Ne çaldın oğlum sen? Allah belanızı versin sizin, dik durun. Saklanmayın. Depremde yağma yaparken saklandınız mı? Vatan hainleri, siz vatan hainisiniz!'

Mynet-iha