Bursa'da uçak düştü: 2 ölü

Bursa'daki Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü...

Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşen uçak, yanmaya başladı.

İHA'nın haberine göre olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Can kaybı olup olmadığı bilinmiyor

Feci kaza sonrası can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sokak içerisindeki yoğun kalabalık sonrası güvenlik güçleri, tahliyeye başladı.

Helikopterler havada kontrol sağlıyor

İtfaiye araçları, panik halinde olan kalabalığın arasından yangına ulaşmaya çalışıyor.

Helikopterler havadan kontrol sağlıyor.

2 kişi hayatını kaybetti

Bağlarbaşı Mahallesi'nin kalabalık nüfusu ve çarpık yapılaşması müdahaleyi geciktiriyor.

Bu tarz kazaların yaşanabildiği bir nokta olan sokakta çalışmalar sürüyor.

Olay yerinden bağlanan İHA muhabiri, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." açıklamasını yaptı.iha