BTK'dan izinsiz arama yapan 15 firmaya ceza

Bir süredir yapılan internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar vatandaşları rahatsız ediyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olaya el attı.

BTK incelemesini tamamladı

BTK tarafından internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında bir süredir yürütülen idari süreç tamamlandı.

15 işletmeye ceza kesildi

Kamuoyunda “istenmeyen arama” olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramaları ile ilgili, işletmecilerin alt bayilik/acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen 15 işletmeciye cezayı kesti.

Cezanın tutarı yaklaşık 51.5 milyon lira

Vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen firmalara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan karar ile değişik tutarlarda olmak üzere toplamda yaklaşık 51.5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ensonhaber