Bostaniçi Mahallesini sel vurdu!

Van’ın İpekyolu ilçesinde öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış sonrası oluşan sel hayatı olumsuz etkiledi.

ASAYİŞ 02.08.2021, 16:05 02.08.2021, 16:40
Bostaniçi Mahallesini sel vurdu!

Meteorolojiden yapılan uyarının ardından öğle saatlerinde İpekyolu ilçesinde kuvvetli yağış başladı. Bir anda bastıran ve sele neden olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Erek Dağı’nın eteklerinden gelen sular, Bostaniçi Mahallesi’nde sele neden oldu. Bazı mahalle yolları sel sularıyla kaplanırken, birçok ev ve iş yerini ise su bastı. İpekyolu Belediyesi ekipleri, olay anında bölgeye giderek, selin daha fazla hasara yol açmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Bugün (02.08.2021 Pazartesi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Van’ın kuzeyi, doğusu ve güneyi ile Hakkari’nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunulmuştu.

Kaynak: İHA

#Vanın İpekyolu ilçesine bağlı bostaniçi mahallesinde sel felaketi #Van merkez #bostaniçi toki
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