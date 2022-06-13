Boş araziye terk edilen minibüs alev alev yandı
Van’ın merkez Tuşba ilçesinde terk edilmiş minibüste çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 04.53'te Tuşba ilçesine bağlı Gedelova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Terkedilmiş olan 76 DN 709 plakalı Ford Transit marka minibüsün yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yanan araca müdahale eden ekipler, 15 dakikalık çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü. Minibüs hurda yığınına dönerken kim ya da kimler tarafından neden yakıldığı bilinmiyor. Jandarma, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.İHA
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