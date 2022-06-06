Bir yenisi daha eklendi! Vanlı inşaat işçisi inşaattan düşerek hayatını kaybetti!

Van’daki en büyük sorunlardan biri olan işsizlik problemi, çözüm beklerken, genç nüfusta farklı illerde çalışmak için göç etmeye devam ediyor. Çoğu zaman inşaat yolunu tutan genç nüfus ise iş kazalarının kurbanı oluyor. Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Bodrum ilçesine çalışmaya giden Salih Velat Durmaz, geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehrivan Gazetesi