Bir pitbull dehşeti de İstanbulda'n geldi

İstanbul'un Sultangazi semtinde basketbol oynayan kişilere pitbull cinsi köpek saldırdı. Pitbull cinsi köpek belediye ekiplerinin müdalesiyle uyuşturucu iğne vurulup barınağa götürüldü.

ASAYİŞ 27.12.2021, 08:57
Bir pitbull dehşeti de İstanbulda'n geldi

Olay, saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Sokak Cumhuriyet Tramvay Durağı'nın yanındaki basketbol sahasında meydana geldi. Çok sayıda kişinin basket oynadığı sırada gelen pitbull cinsi köpek, topa saldırıp patlattı. Sahadakiler kaçışırken köpek 15 yaşındaki Muhammed Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger'e saldırarak yaraladı. Kaçanların bir kısmı ağaca tırmanırken bir kısmı yakındaki kafeye geçerek sığındı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis de çöp konteynerleriyle kapatarak köpeği sahaya hapsetti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralıyı ambulansla Sultangazi Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesine kaldırdı. Bilgi verilmesiyle gelen Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Hekimliği ekipleri, uyuşturucu iğneyle köpeği uyuttu. Sedyeyle alınan pitbull, Sultangazi Hayvan barınağına götürüldü. 

SAHİBİ SALDI İDDİASI

Sahibinin köpeği bağladığı kemerle tutarak basketbol sahası yakınına getirip, bıraktığı ileri sürüldü. Pitbullun sahibinin alkollü halde olduğu ve saldırının ardından kaçtığı da iddia edildi. 

Hastanedeki tedavileri tamamlanan iki yaralı taburcu edildi. Yaralıların ailelerinin şikayetçi olduğu pitbull sahibi ise polis tarafından aranıyor.

"BİR ANDA KÖPEĞİN BOYNUNDAKİ KEMERİ ÇIKARDI ÜSTÜMÜZE SALDI"

Yaralılardan Muhammet Can Değirmenci, "Parkta basketbol oynuyorduk. Bir anda bir şahıs geldi. Kemeri pitbullun boğazına bağlamış. 'Köpeği buraya getirme top oynuyoruz saldırmasın bize' dedim. Ben bunu dediğim için bir anda köpeğin boynundaki kemeri çıkardı üstümüze saldı. Herkes sahanın içine koştu. Köpek sahaya girince topu dışarı attım. Herkes sonra dışarı çıktı biz içeride 3 kişi kaldık. Tellere kadar çıktık saldırmasın diye. Sonra biz dışarı çıkmak istedik, bir baktım köpek arkamda, beni kovalıyor. Üstüme zıpladı dişleri midemi sıyırdı. Orda bir kişi yardım etti, tam beni arkasına alırken, köpek ayağımı ısırdı. Kaptı ve bırakmadı. Daha sonra başka birisi köpeğin dikkatini çekti ben de kafeye kaçtım" dedi. 

"KÖPEĞİN SAHİBİNDEN DE, ORAYA GETİRİP SALANDAN DA ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Babası Özdal Değirmenci de, "Söylenecek her şey ortada. Biz böyle olaylardan şikâyetçiyiz. Kabullenilecek bir durum değil. Köpekleri getirip, resmen çocuklara saldırıda bulunulmuş. Şikâyetçiyiz ve böyle şeylerin artık bitmesini istiyoruz. Bir gün değil, iki gün değil, her gün televizyonlarda görüyorduk, bu gün bizim başımıza geldi. Köpeğin sahibinden de, oraya getirip salandan da şikayetçi olacağız" diye konuştu.

"KÖPEK İNSANLARA SALDIRINCA SAHİBİ DE KAÇTI" 

Pitbull saldırısından kaçarken düşerek başından yaralanan Serhat Akyol "Biz basketbol oynuyorduk. Köpek sahibi ile birlikte geldi. Tasma yoktu elinde kemer vardı, bir anda onu saldı. Köpek de topu görünce sahanın içine girdi topu patlattı. Tellere çıkanlar oldu. Kaçınca da köpek agresifleşti sağa sola saldırdı. Bir çocuğu ısırdı, beni de kovaladı, ben de yere düştüm. Biz kafeye sığındık. Sahibi 16-17 yaşlarındaydı köpek insanlara saldırınca o da kaçtı" şeklinde konuştu.

"SAHİBİ KIŞKIRTTI, KIŞKIRTINCA KÖPEK DAHA DA AGRESİFLEŞTİ"

Pitbull saldırısı sırasında basketbol oynayan Berkay Aydın, "Basketbol oynuyorduk. Bir köpek sahanın içine girdi. Hepimiz telaşla kaçtık. Bazıları çitlere tırmanmaya çalıştı. Sahibi olan çocuk kışkırttı, kışkırtınca köpek daha da agresifleşti. Elinde alkol şisesi vardı, kafası sanırım güzeldi.  Benim iki arkadaşım da ambulansla hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı. 

"AMBULANSA BİNDİRİLİRKEN HALA SALDIRMAYA ÇALIŞIYORDU" 

Olay anına şahit olan Erdal Altuntaş, "Tramvaya binmeye giderken pitbull saldırısına uğradı bir çocuk. İlk başta pitbull ona saldırdı. Sonra sahaya girdi. Allah'tan buradakiler kaçtı. Tele tırmandılar. Hepimiz çok korkuyoruz bu pitbullardan ne yürüyebiliyoruz ne bir şey. Çocuk ambulansa bindirilirken bile kanını emdi diye mi nedir hala köpek o çocuğa saldırmaya çalışıyordu. Sahibi salmış demiyor ki, bu pitbull ısırır. Çevredekiler yumruk atarak kurtarabildi ilk ısırılan çocuğu" dedi.DHA

Yorumlar (0)
-11
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10