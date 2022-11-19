Bir Günde İki Acı: Vanlı İşçiler İnşaatlarda Ölüyor!

İş güvenliği ve denetiminin olmadığı inşaatlarda çalışmak zorunda bırakılan işsiz gençler, iş cinayetlerinin kurbanı oluyor.

Van ve diğer illerde artan işsizlik ve yoksulluk, gençleri batı illerinde ucuz iş gücü olarak çalışmak zorunda bırakıyor. İş güvenliği ve işçi sağlığının önemsenmediği sektörde, cinayetler de cezasız kalıyor. Van’da son bir yıl içinde çok sayıda Vanlı inşaat işçisi inşaatlardan düşecek can verdi.

VANLI İKİ İŞÇİ İZMİR’DE HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak İzmir’de çalışan 2 Vanlı işçi inşaatta düşerek hayatlarını kaybetti.

Van İpekyolu Gedikbulak nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki F.E ile Başkale Örencik nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki M.B İzmir’de çalıştıkları inşaattan düşerek can verdi.

2021 YILINDA 23 VANLI İŞÇİ ÇALIŞTIKLARI İŞLERDE HAYATLARINI KAYBETTİ

1-Van'dan Elazığ'a giden ve çalıştığı inşaattan düşen 19 yaşındaki Azatcan Gündoğdu iki ay boyunca bel kırığı ve beyin kanaması tedavisi gördü. Durumu ağırlaşan Gündoğdu iki aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

2-Van'ın Erciş ilçesi Kocapınar mahallesi nüfusuna kayıtlı Oktay Karadağ (22), Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan Esenköy beldesinde çalıştığı bir inşattan düşerek hayatını kaybetti.

3-İzmir’in Yenifoça ilçesinde üzerine vinç devrilen 2 çocuk babası Mustafa Balbal hayatını kaybetti.

4-Giresun'da merkeze bağlı Duroğlu beldesinde bulunan HES kapaklarının açılması ile taşan Aksu Deresi'nde akıntıya kapılan Van nüfusuna kayıtlı Umut Sarı (20) hayatını kaybetti.

5-Van'ın İpekyolu ilçesinde Elektirik sayaçlarını taşımak için çıktığı direğin devrilmesi sonucu aşağı düşen Ramazan Alper (40) isimli işçi yaşamını yitirdi.

6-Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır ( Arincik) Mahallesi nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası Raci Ceyhan, İstanbul'da çalıştığı bir fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

7-Kocaeli Kartepe Akmeşe sapağı mevkiinde kurulu bulunan bir fabrikada bakım onarım işçisi olarak çalışan Van'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 4 çocuk babası Mehmet Emin Öztunç, fabrikada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

8-9-10-Mersine mevsimlik tarım işçisi olarak giden ve dönüş yolunda Urfa'da meydana gelen trafik kazasında Van'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı Rojhat Altuntaş (17) ve iki kardeş Özgür Can Akbulut (17) Barış Akbulut (16) hayatını kaybetti.

11-Van'ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı 3 çocuk babası Faruk Gülmaya (25) isimli işçi İstanbul Silivri'de çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

12-Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Çökek (Ezik) mahallesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Fırat Akbayrak Şırnak'ta çalıştığı inşaatın 8’inci katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

13-Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yarımkaya Mahallesinde İstanbul'a çalışmaya giden Erdal Sakıç (27) isimli işçi çalıştığı inşaattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

14- Van'ın Çatak ilçesi nüfusuna kayıtlı 44 yaşındaki 3 çocuk Babası Abdurrezzak Abukan isimli işçi inşaattın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

15-Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Koyunyatağı (Axçarens) mahallesi nüfusuna kayıtlı Nevzat Aslan (32) isimli işçi çalıştığı inşaatın 12'inci katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

16-Van'ın Özalp İlçesinden İstanbul'a çalışmaya giden Remzi Turhan (30) çalıştığı bir inşaatta merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'da inşaattan düşerek hayatını kaybetmişti.

17-İstanbu Kartal'da çalıştığı bir inşaattan düşen 18 yaşındaki Van'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı Doğan Uysal hayatını kaybetti.

18-Van'da çalıştığı bir inşaatın 3'üncü katından düşen Zeydin Abo (45) isimli işçi hayatını kaybetti.

19-Çaldıran'dan Ankara'ya çalışmak için giden Murat Altay (27) çalıştığı inşaattın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

20-Van'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ömer Soğukbulak isimli bekçi hayatını kaybetti.

21-Kocaeli'de çalıştığı bir binanın 3'üncü katından aşağıya düşen Van nüfusuna kayıtı Mehmet Hanifi Polat (55) isimli işçi hayatını kaybetti.

22-Van’ın Erciş ilçesinde 24 yaşındaki oto yıkama işçisi, çalışmış olduğu iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü.

23-Afyon'un Dinar ilçesine çalışmak için giden Ercişli inşaat isçileri neden toz çıkartıyorsunuz denilerek ırkçı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucu inşaat işçisi Özkan Tokay. yaşamını yitirirken, Fırat T. ve Emrah Ö. isimli Ercişli işçiler ise yaralandı.

Vanekspres