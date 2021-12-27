Binlerce kaçak ilaç ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Esenler'de, sahte ilaç üretimi ve satışına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, geçen 26 Aralık Cuma günü Oruçreis Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile Esentepe Mahallesi'ndeki bir ecza deposuna baskın düzenlendi. Operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen; farklı markalara ait 4 bin 096 kutu halinde toplam 91 bin 938 adet reçetesiz ilaç ele geçirildi. K.Ö. ve E.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, “Reçetesiz Kaçak İlaç Üretmek ve Satmak" suçundan adliyeye sevk edildi. DHA