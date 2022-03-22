Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru şehit oldu.
Bingöl'ün Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, saat 13.30 sıralarında bir patlama yaşandı.
Olay üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamaya ilişkin Bingöl Valiliği'nden açıklama geldi.
2 POLİS ŞEHİT OLDU
Valilik, Özel Harekat Müdürlüğü'nde anti tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 özel harekat polisinin şehit olduğunu duyurdu.
BAKAN SOYLU: RABBİM KAHRAMANLARIMIZA ŞİFA VERSİN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da patlamaya ilişkin bir açıklama yapmıştı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 kahraman özel harekat polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim kahraman polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah." demişti.
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