Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama

Bingöl'ün Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde, saat 13.30 sıralarında bir patlama yaşandı.

Olay üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Anti tank eğitimi sırasında meydana gelen patlama ile ilgili acı haberi, Bingöl Valiliği verdi.

2 POLİS ŞEHİT OLDU

Patlamada ağır yaralanan özel harekat polisleri Necati Aygün ile Birol İli, kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehitlerden Necati Aygün’ün Aydın’ın Çine nüfusuna kayıtlı olduğu, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Birol İli'nin ise Erzurum'un Aziziye nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.



(Şehit Necati Aygün)

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yaptığı açıklamada, bugün kendileri için üzücü bir gün olduğunu belirterek, "Ne yazık ki bugün bizim için üzücü bir gün. Bugün saat 13.30 sularında Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzde anti tank mühimmatının eğitiminin verilmesi üzerine, sevki esnasında ne yazık ki bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 2 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Değerli ailelerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

SÜLEYMAN SOYLU: TEŞKİLATIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu, Twitter hesabında "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan elîm kazada ağır yaralanan Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Necati Aygün ve Birol İli Şehadete kavuştular. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve @EmniyetGM Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamları âlî olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.

Ensonhaber